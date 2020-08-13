Полиция Лос-Анджелеса разыскивает армянина – участника нападения на мирную июльскую демонстрацию около Азербайджанского посольства, устроенную нашими соотечественниками в поддержку азербайджанской армии, участвующей в пресечении провокации Еревана на товузском направлении азербайджано-армянской границы.

В ночь на 13 июля армянские оккупанты очередной раз предприняли попытку военной провокации, но получили мощный отпор со стороны азербайджанских позиций. В течение нескольких дней продолжалась вооруженная эскалация на азербайджано-армянской границе в Товузском районе, в результате которой враг понес весомые потери в живой силе и военной технике, но не смог занять ни пяди азербайджанской земли.

Армянские дашнаки не смогли пережить очередной удар, нанесенный победоносной армией Азербайджана, и потому по всему миру начались агрессивные провокации, направленные против наших соотечественников, празднующих победу азербайджанской армии.

Не способные доказать свою «мужественность» с оружием в руках на поле боя, армянские «бойцы» сочли куда более лучшим и безопасным для себя вариантом избивать участников мирных демонстраций азербайджанцев, что еще раз показало сущность звериного рыла дашнакской пораженческой «политики» Но нагадить и благополучно свалить в этот раз армянам не удалось.

Так издание losangeles.cbslocal.com опубликовало обращение к гражданам, призывая к помощи установления личности человека, который, по словам полиции, участвовал в нападении во время акции протеста у консульства Азербайджана в Брентвуде в прошлом месяце.

Около 4000 армян напали на группу из 40-50 азербайджанцев, ранили 7 человек и скрылись.

В среду полиция Лос-Анджелеса опубликовала снимки, на которых один мужчина в сопровождении двух человек ударил азербайджанца кулаками по голове и бросил его на землю.

Все трое подозреваемых были описаны как мужчины с Ближнего Востока в возрасте от 20 до 30 лет. Полиция сообщает, что мужчине на снимке предположительно 25-35 лет, рост 160 до 180 фунтов, голова побрита наголо, черная борода, одет в светло-оранжевую или розовую рубашку, на запястье левой руки браслет.

На сайте также опубликован номер телефона и имя офицера полиции, с которым должны связаться те, кто опознает вышеописанного подозреваемого.

Minval.az