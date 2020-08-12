Москва продолжает вооружать Армению против Азербайджана – нужна ли нашему северному соседу новая Карабахская война?..

Бои в Товузском направлении показали, насколько важно скорейшее и справедливое урегулирование карабахского конфликта, а также степень реальности большой войны. Речь идет об установлении справедливого мира и прочной стабильности в регионе. Для этого же агрессор Армения и вовлеченные в конфликт государства должны безоговорочно соблюдать основные принципы международного права.

К сожалению, июльское столкновение на границе показало, что эта цель вовсе не легка и доступна, потому что ряд заинтересованных стран рассматривают карабахский конфликт как способ укрепиться в регионе, а также в качестве источника получения политических и экономических выгод.

Например, стало известно о продаже оружия Армении Сербией, которая имеет близкие и стратегические отношения с Азербайджаном. Это оружие применялось в приграничных боях в Товузе против наших военнослужащих и мирных жителей (в ходе столкновений погибли 11 военнослужащих и одно гражданское лицо). В средствах массовой информации были опубликованы факты транспортировки части оружия в Армению по суше через Грузию, которую мы считаем союзником.

Однако официальный Баку смог урегулировать эти скандалы с Сербией и Грузией. Давление на Тбилиси и Белград, а также проведенная дипломатическая работа дали свои плоды. Президент Сербии Александар Вучич позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и принес извинения, пригласив его посетить свою страну с официальным визитом.

Кроме того, из Сербии в Азербайджан прибыла специальная делегация: заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и секретарь Совета национальной безопасности Сербии Небойша Стефанович 11 августа прибыл в Баку. В ходе визита состоялась его встреча с секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым и помощником президента, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Обсуждалось текущее состояние азербайджано-сербских отношений. То есть, вопрос с Сербией решился.

А грузинское руководство хоть сначала и пыталось скрыть этот факт, но потом официально объявило, что через ее территорию не будут провозиться военные грузы. Безусловно, так оно и будет. В любом случае, Азербайджан сделал только хорошее и для Грузии, и для Сербии.

Но, к сожалению, Россия продолжает вооружать Армению, как ни в чем не бывало, не обращая ни на кого внимания. Мы не можем это предотвратить. Однако первые лица России регулярно заявляют, что Азербайджан является стратегическим партнером Москвы. Между лидерами наших стран годами установились очень дружественные отношения, которым даже завидует руководство Армении. Однако факты продажи Армении оружия указывают на то, что это дружественное отношение носит односторонний характер.

Сенсационные факты были опубликованы «Минвалом» на прошлой неделе. В нашем материале была дана полная классификация очередной партии российского оружия, поставляемого в Армению, были указаны конкретные маршруты доставки.

В те дни, когда в Товузе шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия. В общей сложности, по имеющимся данным, было совершенно семь рейсов: 2 рейса — 17 июля, в разгар боев, по одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля и 4 августа. Летели российские Ил-76 по маршруту Ростов – Минводы — Актау-Туркменбаши – Новшер — Решт —Мегри — Ереван. Протяженность этого маршрута составляет более 2000 км, время в пути- 3 часа 30 минут. Куда проще, удобнее и быстрее было бы, конечно, напрямую через Грузию — в таком случае протяженность маршрута составила бы 500 километров, время в пути — 1 час. Но официальный Тбилиси повёл себя принципиально и достойно — проявив политическую волю и ответственность, Грузия разрешения на пролёт российских военных «транспортников» просто не дала. Так что ИЛ-76 пришлось делать приличный крюк и лететь через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Всего в Армению было доставлено 280 тонн военной техники. В их числе — современные средства радиоэлектронной борьбы, основанные на новейших военно-электронных технологиях. В их числе — «Красуха», «Автобаза», «Небо-М», репитеры и др.

Отметим, что в условиях реальной войны у РЭБ множество задач: глушение связи, «перехват» и т.д. Задействованы они и в борьбе с беспилотниками — а это для Армении больное место еще с 2016 года.

И как нам понимать это действие России, являющейся нашим другом и союзником? Интересно, насколько подобное поведение Москвы соответствует ее обязательствам как беспристрастного сопредседателя Минской группы ОБСЕ?

В этом вопросе мы должны винить и себя, признав слабость нашей дипломатической деятельности. В частности, наш посол в России Полад Бюльбюльоглу и в целом МИД Азербайджана (имеется ввиду период Эльмара Мамедъярова) достойны самой жесткой критики за равнодушное отношение к таким судьбоносным вопросам для нашей страны и Карабаха. Куда они смотрели? У нас есть большие претензии и к обновленному МИДу. Почему до сих пор не вызвали посла России в МИД, не направили ноту России? Новый министр Джейхун Байрамов должен был проявить гибкость, оправдать смену главы МИД, показать разницу …

Поражает реакция посольства России в нашей стране: в ответ на наши публикации из пресс-службы дипмиссии поступил ответ, состоящий из одного предложения:

«Посольство не отслеживает международные рейсы». Вот и все.

Посол России Бочарников

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Подчеркнем очень важный момент: в отличие от Армении, Азербайджан может покупать оружие у любой страны и увеличивать свои оборонные и боевые возможности. Потому что часть наших территорий оккупирована — что признано всеми влиятельными международными и региональными организациями, включая ООН, подтверждено конкретными документами, в том числе резолюциями. В этих документах конкретно указан оккупант – это Армения. И Россия, будучи одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, проголосовала и подписала многие из этих документов, в том числе четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху. Россия также продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана и не признает марионеточный армянский сепаратистский режим.

К сожалению, все это не мешает нашему северному соседу продавать оружие стране-агрессору. Почему? Почему Москва не хочет окончания продолжающегося уже 30 лет конфликта, который продолжает отнимать жизни, и не хочет восстановления мира. Азербайджанский народ имеет право получить ответ на эти вопросы. Ведь военная поддержка оккупантам — это поддержка оккупационного режима и сохранения статуса-кво.

Как было отмечено выше, Азербайджан всегда поддерживал добрососедские отношения с Россией и никогда не предпринимал никаких шагов, которые могли бы нанести ущерб фундаментальным интересам Москвы, ни в регионе, ни в мире, ни на международных платформах. Тогда почему Россия продолжает вооружать Армению против нас, не допуская ослабить ее военный потенциал, потерять силу и мощь перед Азербайджаном в целом и тем самым прийти к миру?

Всем известно, что Россия имеет беспрецедентные рычаги влияния на своего вассала Армению. Если Москва захочет, она разрешит конфликт всего за несколько недель. Тогда почему она проявляет нерациональную позицию, выдвигая предложение Баку и Еревану, мол «вы договоритесь, а мы выступим гарантом», старается избежать ответственности? Ведь всем известно, что Ереван даже не дышит без разрешения Москвы.

Похоже, Кремль не заинтересован в разрешении конфликта и, более того, преследует коммерческие интересы, продавая свое оружие сторонам конфликта. Если Москва не хочет продвигать мирный вариант, то почему она мешает Азербайджану восстановить территориальную целостность путем силы? Как и в апреле 2016 года, вырывает оккупанта из наших рук?

Пора ответить на все эти вопросы. Бои в Товузском направлении не оставили сомнений в этом. В противном случае ответы даст Азербайджанская Армия. Потому что предел терпимости азербайджанского народа в отношении оккупационных сил закончился. Но мы не думаем, что вариант войны отвечает коренным интересам России. По крайней мере, Москве придется учитывать турецкий фактор. Так что пора поторопиться.

Россия должна, наконец, определить свои позиции: она рядом с оккупантом Арменией или же на стороне международного права, хочет восстановления справедливости или продолжения оккупации? Лимит молчания и безразличия России также истек. Молчание больше не работает и сейчас опаснее, чем когда-либо. Причем для самой же России. Молчание также может означать согласие — согласие на войну. Нужна ли России война?

Если для России стратегические связи с Азербайджаном и Турцией представляют не меньшее значение, чем связи с форпостом Арменией, если она не хочет навсегда потерять эти две важные страны – а мы уверены, что она не хочет – то Москва должна положить конец политики имитации, «сбалансированного» посредничества по Карабаху, таинственной игре на Южном Кавказе и внести реальный вклад в разрешение конфликта. Завтра может быть уже слишком поздно, в том числе и для России…

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