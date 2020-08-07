Какую игру в действительности ведёт на Южном Кавказе Кремль?

«Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали» — эта фраза Станислава Ежи Леца по-прежнему остаётся весьма и весьма востребованной в политическом анализе. Особенно если речь идёт о такой деликатной сфере, как политика России на Южном Кавказе, точнее, в Карабахе.

Азербайджанская общественность с понятным вниманием продолжает следить за развитием скандала вокруг поставок в Армению российского оружия — накануне и во время устроенной Арменией провокации на Товузском направлении. В те дни, когда в Товузе шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия.

Теперь становятся известны новые подробности. В общей сложности, по имеющимся данным, было совершенно семь рейсов: 2 рейса — 17 июля, в разгар боев, по одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля и 4 августа. Летели российские Ил-76 кружным путём — по маршруту Ростов – Минводы — Актау-Туркменбаши – Новшер — Решт —Мегри — Ереван. Протяженность этого маршрута составляет более 2000 км, время в пути- 3 часа 30 минут. Куда проще, удобнее и быстрее было бы, конечно, напрямую через Грузию — в таком случае протяженность маршрута составила бы 500 километров, время в пути — 1 час. Но официальный Тбилиси повёл себя принципиально и достойно — проявив политическую волю и ответственность, Грузия разрешения на пролёт российских военных «транспортников» просто не дала. Так что ИЛ-76 пришлось делать приличный крюк и лететь через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Азербайджанской дипломатии, конечно, еще предстоит большая работа со странами-транзитерами. Азербайджан выразил свою обеспокоенность Казахстану, Туркменистану и Ирану. Правила перевозки оружия требуют, чтобы страны, предоставляющие воздушный «коридор», были проинформированы о грузе, и о его конечном пункте назначения, но были ли соблюдены эти формальности, покажет расследование. Но одно дело — транзитеры. И совсем другое — Россия. Где уж точно знали, кому и что «предоставляли». Всего в Армению было доставлено 280 тонн военной техники. В их числе — современные средства радиоэлектронной борьбы, основанные на новейших военно-электронных технологиях. В их числе — «Красуха», «Автобаза», «Небо-М», репитеры и др. В условиях реальной войны у РЭБ множество задач: глушение связи, «перехват» и т.д. Задействованы они и в борьбе с беспилотниками — а это для Армении больное место еще с 2016 года.

И как это понимать?

Сами по себе поставки российского оружия на Южный Кавказ, конечно, далеко не новость. И теоретически можно порассуждать, что продукция российского ВПК поставляется и в Армению, и в Азербайджан. Но — лишь теоретически. Потому что никакого «равенства» здесь нет. Азербайджан, напомним, покупает российское оружие по мировым ценам и платит за него «живые» деньги. Армения официально приобретает его по внутрироссийским ценам, в реальности — получает от Москвы в подарок. В лучшем случае РФ предоставляет Армении целевой кредит, на который Ереван покупает оружие. Причём в Москве и не скрывают,что таким образом «выравнивают баланс» между Азербайджаном и Арменией.

Но на сей раз все ещё хуже и циничнее. Россия отправляла в Армениию военную технику, причем весьма специфичную, как раз в то время, когда на Товузском направлении шли бои. Точнее, когда армянская атака на Товузском направлении начала захлёбываться, а прежние бравурно-победные настроения сменились отчётливой паникой.

Такая техника стоит дорого. У Армении даже теоретически не было бы денег за неё заплатить. Не было и сведений о кредитах, переговорах, подготовке контрактов и т.д. А это верный признак, что все решалось в пожарном порядке. И да, речь шла не о паре-тройке «единиц», а о семи (!) военно-транспортных самолетах. Что уже однозначно свидетельствует о весьма высоком уровне принятия решения.

Вопросы, насколько поведение Москвы соответствует ее обязательствам как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, звучат в последнее время, к сожалению, часто. Но нынешняя история с «пожарной доставкой» в Армению оружия аж семью военно-транспортными самолетами заставляет озвучивать их уже на другом уровне. И, мягко говоря, ставить под сомнение не только искренность российских дипломатов, которые заверяли, что их страна готова посодействовать миру и деэскалации ситуации, но и соответствие действительности всех тех заверений о дружбе с Азербайджаном, которые делаются в Москве с самым высоким трибун.

И бои в Товузе — не тот «фон», на котором все это может быть «забыто» и «отодвинуто на второй план».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az