Президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивными и содержательными первые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России, прошедшие в Абу-Даби. Об этом он сообщил в соцсети X, рассказав об итогах первого дня встреч.

По словам Зеленского, сначала украинская делегация провела отдельную встречу с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы.

«Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных мер. Освобождение пленных – это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украине и основах их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны», – сообщил украинский лидер.

Кроме того, стороны затронули вопрос о необходимых шагах по деэскалации.

Зеленский также рассказал, что определил для украинской делегации задачи на следующий раунд трехсторонних переговоров и дальнейшие контакты с представителями США и Европы.