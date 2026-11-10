Большинство американцев выступают за то, чтобы новый состав Конгресса США добился прекращения войны с Ираном и отмены импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованные «Европейской правдой».

Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что Конгресс должен принять закон о прекращении конфликта с Ираном. Такую позицию разделяют 93% демократов и 51% республиканцев.

Кроме того, 62% респондентов поддерживают попытки отменить импортные пошлины, введенные администрацией Трампа.

При этом американцы неоднозначно относятся к возможным действиям демократов после получения большинства в Конгрессе. Так, 42% участников опроса считают, что попытка нового состава Конгресса объявить Трампу импичмент будет «вредна для страны», тогда как 33% полагают, что это пойдет США на пользу.

Опрос проводился онлайн по всей стране в течение четырех дней и завершился 9 ноября. В нем приняли участие 1705 взрослых американцев. Погрешность составляет около двух процентных пунктов.