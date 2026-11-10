Иран не ведет переговоров с США, а сообщения о возможной встрече представителей двух стран в Катаре не соответствуют действительности. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Все заявления США о продолжении переговоров с Ираном и проведении встречи в Катаре являются ложью. Подтверждаю, что в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с американцами», – подчеркнул Резаи.

По его мнению, Вашингтон распространяет информацию о переговорах, чтобы ослабить экономическое давление и добиться снижения цен на нефть.