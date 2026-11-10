Россия объявила сотрудника посольства Молдовы в Москве персоной нон грата в ответ на высылку российского дипломата из Кишинева. Об этом сообщили в МИД РФ.

«10 ноября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий», — говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона заявила молдавскому послу решительный протест в связи с объявлением сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата 23 октября. Власти Молдовы объяснили это решение обнаружением на территории республики обломков беспилотника, который нес взрывчатое вещество.

В российском МИД заявили об отсутствии доказательств российского происхождения беспилотника и назвали решение Кишинева «очередным недружественным шагом».

В ведомстве также утверждают, что целью действий молдавских властей является дальнейшее разрушение российско-молдавских отношений и создание неблагоприятных условий для работы российского посольства в Кишиневе.