Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что резолюция с требованием импичмента главы Пентагона Пита Хегсета не имеет оснований и будет отклонена.

«Я ожидаю, что мы тем или иным образом отклоним ее и продолжим заниматься делом. Сама идея того, что военному министру можно объявить импичмент, пока идет международный конфликт, служит ужасным сигналом нашим врагам и союзникам, и мы не собираемся играть в эти игры», – приводит слова Джонсона ТАСС.

По его словам, процедура импичмента не может быть запущена без соблюдения необходимых требований.

«Должный процесс не был соблюден, у этого нет никаких оснований. Это сделано лишь для привлечения внимания, и это ужасно», – подчеркнул спикер.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал главу Пентагона на фоне инициативы об импичменте.