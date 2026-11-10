Спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут посетить Москву и Киев, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В последние две недели Уиткофф и Кушнер ежедневно созванивались с российскими и украинскими официальными лицами, иногда по несколько раз в день. Эти контакты были частью подготовки к предстоящим переговорам, сообщили представители США.

Как отмечает Axios, американские переговорщики на протяжении нескольких недель пытались убедить Путина вернуться к мирному диалогу.

«Отношения, которые мы построили с Путиным, сыграют немаловажную роль в этих переговорах», – сказал представитель американской администрации.

По его словам, Уиткофф и Кушнер намерены использовать переговоры, чтобы «выкристаллизовать» решения, которые предстоит принять Путину и Зеленскому.