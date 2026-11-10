Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ на претензии Франции по поводу кибератак обвинил французские власти в попытке переложить ответственность за собственные провалы на Тегеран.

«Французское правительство, не способное управиться с холодильниками, не говоря уже о решении проблем своего народа, перекладывает вину за свои провалы на других. Да, Иран силен. Но, в отличие от Франции, мы не применяем силу путем поддержки массовых убийств в Газе или бомбардировок школ и больниц», – написал он в соцсети X.

Ранее МИД Ирана отверг обвинения Франции в причастности к кибератакам.

Накануне Париж обвинил Тегеран в масштабной кибератаке на холодильное оборудование супермаркетов, произошедшей в октябре. После этого французские власти вызвали иранского посла и заявили о намерении добиваться введения европейских санкций против Ирана.