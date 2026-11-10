Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября прибыл в Турцию для участия в саммите лидеров COP31 по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает АзерТАдж.

В международном аэропорту Антальи в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР), депутат Великого национального собрания (парламента) Турции Куршад Зорлу, председатель комиссии по иностранным делам парламента Фуат Октай, депутат Мевлют Чавушоглу, губернатор Антальи Хулуси Шахин и другие официальные лица.

Саммит лидеров проходит в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).