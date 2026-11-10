Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию для обсуждения нового оборонного пакета.
Украинский лидер сообщил, что в рамках визита встретится с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями оборонных компаний. Также запланирована аудиенция у короля Фредерика X и встреча с главами правительств стран Северной Европы.
«Главное — наша безопасность и укрепление защиты. Будут новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины — мощный оборонный пакет от Дании. Благодарю за эту поддержку!» — написал Зеленский.