Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию для обсуждения нового оборонного пакета.

Украинский лидер сообщил, что в рамках визита встретится с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и представителями оборонных компаний. Также запланирована аудиенция у короля Фредерика X и встреча с главами правительств стран Северной Европы.