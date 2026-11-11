Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на более решительную поддержку Киева со стороны Конгресса США после победы демократов и намерен активизировать контакты с американскими законодателями.

По его словам, Европа не сможет самостоятельно обеспечить Украине всю необходимую помощь. Зеленский также выразил надежду, что Вашингтон, выступающий главным посредником в переговорах, продолжит поддерживать Киев или возобновит помощь.