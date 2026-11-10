Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили во вторник в Елисейском дворец развитие двусторонних отношений, сотрудничество Еревана с Евросоюзом и ситуацию в регионе. Об этом сообщают армянские СМИ.

В начале переговоров Макрон назвал встречу хорошей возможностью обсудить повестку стратегических отношений между двумя странами.

Пашинян, в свою очередь, отметил высокий уровень армяно-французских отношений и подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям.

Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов в сфере инфраструктуры и других областях.

Отдельное внимание уделили развитию связей Армении с Евросоюзом. В частности, речь шла о либерализации визового режима и реформах, которые Ереван проводит при поддержке ЕС.

Кроме того, Пашинян и Макрон обменялись мнениями о ситуации в регионе и происходящих там процессах.