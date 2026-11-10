Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали в США новый иск о клевете против журналистки Кэндис Оуэнс, которая распространяет утверждения о том, что первая леди является трансгендерной женщиной. Об этом сообщает Le Monde.

Супруги обратились в федеральный суд штата Теннесси, где живет Оуэнс. По мнению истцов, ведущая подкаста использовала ложные заявления о Брижит Макрон, чтобы привлечь внимание к своему шоу и заработать на этом.

Макроны отмечают, что после подачи первого иска в прошлом году журналистка не отказалась от своих утверждений, а, напротив, стала еще активнее распространять их.

«Она продолжила использовать свой подкаст для распространения лжи о Макронах, продавать товары, высмеивающие супругов, и собирать пожертвования, прикрываясь своими «расследованиями» о них», – говорится в исковом заявлении.

В документе также упоминается кукла в образе Брижит Макрон, которую Оуэнс неоднократно показывала в своем подкасте. Супруги назвали ее «гротескной» и заявили, что журналистка использовала куклу «в качестве реквизита для высмеивания внешности» первой леди.

Оуэнс подтвердила информацию о новом иске в соцсети X.