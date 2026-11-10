Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево накануне саммита ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко прибыл во вторник в Россию с рабочим визитом. В среду Путин и белорусский лидер примут участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе встречи Лукашенко положительно оценил работу правительств двух стран по выполнению совместных задач. По его словам, в Беларуси сформированы боевые подразделения – от ополчения до армии. Белорусский лидер также поблагодарил Путина за обещанную Минску поддержку в сфере безопасности и заявил, что республика освоила все виды вооружений.

Российский президент, в свою очередь, отметил, что контакты между Москвой и Минском носят постоянный характер.

«У нас с вами контакты вообще постоянные – не прекращаются, по-моему», – сказал Путин.

Он также назвал впечатляющим объем российско-белорусского товарооборота и положительно оценил динамику экономического партнерства двух стран.

«Решаются вопросы и связанные с инвестициями, с высокими технологиями, что меня очень радует. То есть мы с вами на острие, что называется, решения всех задач, которые не только в наших странах, да и во всем мире считаются приоритетными. Так и будем дальше двигаться», – сказал Путин.

По его словам, предстоящее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности в широком смысле, включая экономику и гуманитарную сферу.

«Завтра у нас полноценный рабочий день – с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений – и экономика, и другие вопросы гуманитарного характера. Ну, и безопасность в широком смысле этого слова», – отметил российский лидер.

Путин также поблагодарил Лукашенко за содействие в организации гуманитарных обменов в рамках украинского конфликта.

В завершение встречи российский президент пригласил белорусского коллегу на ужин в резиденции.