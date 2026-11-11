Британская полиция задержала американского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу России и нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

Мужчину задержали 10 ноября в районе города Глостер в рамках расследования, которое ведет контртеррористическое подразделение британской полиции.

Операция проводится совместно с контрразведывательной службой MI5, подразделением контрразведки Министерства обороны Великобритании, а также американскими властями, вооруженными силами и Федеральным бюро расследований.

«Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года. В рамках расследования сотрудники полиции проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Страна, с которой связаны подозрения, – Россия», – говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Указанные статьи предусматривают ответственность за получение или разглашение защищенной информации, а также оказание помощи иностранной разведывательной службе.

Директор ФБР Кэш Пател заявил, что задержание связано с подозрениями в шпионаже, которые вызывают серьезную обеспокоенность как у США, так и у их союзников.

Имя задержанного не раскрывается. Сейчас он находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона.

В Скотленд-Ярде уточнили, что это расследование не связано с другими делами, которыми занимается контртеррористическое подразделение полиции.