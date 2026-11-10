Украина передала партнерам предложения о перемирии с Россией в Черном море и энергетической сфере и теперь ждет ответа Москвы, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом передает РБК-Украина.

«Украина предлагает свои подходы к перемирию – как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Сибиги, позиция Киева на переговорах в Абу-Даби строится вокруг трех основных пунктов – деэскалации, предложенного Украиной перемирия и гарантий безопасности.

Еще одним важным шагом министр назвал встречу президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, которая «может действительно ускорить окончание войны».