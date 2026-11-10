Армения попросила Иран увеличить поставки природного газа. Об этом сообщают армянские СМИ.

Этот вопрос обсуждался во вторник на заседании армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване.

«Думаю, вы знаете, что Иран – одна из крупнейших стран мира по запасам газа. И если будет возможность его экспорта, то какой партнер для этого может быть лучше Армении?» – заявил журналистам вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади по итогам встречи.

Сейчас Иран ежегодно поставляет Армении более 400 млн кубометров природного газа. Эти объемы используются на некоторых армянских теплоэлектростанциях и покрывают около 20% потребностей страны в импортном газе.