Зять президента США Дональда Трампа и американский переговорщик Джаред Кушнер положительно оценил трехсторонние контакты представителей России, США и Украины, прошедшие во вторник в Абу-Даби. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными переговорами. По указанию президента мы работаем над завершением этой разрушительной войны и разработкой договоренностей в сфере безопасности, необходимых для обеспечения суверенитета, безопасности и процветания Украины и длительного мира в Европе», – отметил Кушнер.