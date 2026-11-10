Третий за вторник танкер подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Третий нарушивший правила танкер на неразрешенном (Ираном) маршруте в Ормузском проливе сегодня во второй половине дня подорвался на морской мине», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ВМС КСИР.

По данным иранских военных, танкер загорелся в восточной части пролива, а небо над этой водной артерией затянуло дымом.

В КСИР утверждают, что после уничтожения американских радиолокационных систем и береговых средств навигации на юге пролива танкеры пытаются проходить по незаконным маршрутам, что многократно повышает риск подрыва на минах.

