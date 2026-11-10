Российские войска ударами по мостам и энергетической инфраструктуре пытаются разделить Украину по Днепру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, цель российских атак — «максимально испортить жизнь людям, жизнь наших городов и сёл».

Как сообщает Financial Times, Зеленский также обсуждал эту угрозу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По данным украинского чиновника, российский план направлен не только на нарушение транспортного сообщения и поставок военной техники и боеприпасов через Днепр, но и на ограничение передачи электроэнергии с запада страны на восток.

В Киеве считают, что зимой это может оставить миллионы украинцев без электричества и отопления.

В октябре 2026 года российские войска активизировали удары по мостам через Днепр в Киеве. После атак переправы временно закрывают, что приводит к многочасовым пробкам.