Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников климатической конференции ООН (COP31) в турецкой Анталье поставить защиту людей и планеты выше экономических интересов и политического влияния. Об этом сообщает Associated Press.

Прибыв на площадку COP31, Тунберг заявила журналистам, что изменение климата «угрожает всему», а «на карту поставлено все, что мы любим, и все, кого мы любим».

«Мы должны действовать таким образом, чтобы защищать людей и работать на благо им, вместо того чтобы постоянно приносить в жертву большую часть человечества и саму планету, на которой мы все живем, ради того, чтобы привилегированная группа могла продолжать накапливать невообразимые прибыли и сохранять свое геополитическое влияние», – сказала активистка.

Тунберг впервые за пять лет принимает участие в климатическом саммите ООН. Последний раз она посещала такую конференцию в 2021 году в Глазго, где назвала обещания мировых лидеров «пустой болтовней».

