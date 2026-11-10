Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В её состав входят пять членов делегации и шесть экспертов. Украинскую сторону представляет делегация во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым.

За столом переговоров также находятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и глава МИД ОАЭ.

По данным СМИ, представители стран Евросоюза в переговорах не участвуют.

Умеров в начале переговоров сообщил, что делегация получила мандат от Зеленского обсуждать все темы, связанные с завершением конфликта.

Мединский, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби позволят продвинуться к миру в интересах народов России и Украины и поблагодарил США за миротворческие усилия.

12:17 В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины.

11:53 В Абу-Даби началась встреча представителей Украины, Евросоюза и США перед переговорами с Россией. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

По его словам, в первой встрече участвуют представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров», — заявил Умеров.

После консультаций должна состояться трёхсторонняя встреча с участием Украины, США и России.