Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления российских представителей о контроле над половиной Донбасса, указав на присутствие там украинских военных и мирных жителей.
По его словам, речь идет не об отдельных населенных пунктах, а о значительной территории, которая остается под контролем Украины.
В подтверждение своей позиции Зеленский сослался на видеоматериалы, свидетельствующие о присутствии украинских военных и гражданских на этих территориях.
«Как можно об этом говорить, если у нас есть видеоподтверждения обратного, если там находятся наши люди и наши солдаты?» – указал украинский президент.