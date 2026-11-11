Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления российских представителей о контроле над половиной Донбасса, указав на присутствие там украинских военных и мирных жителей.

По его словам, речь идет не об отдельных населенных пунктах, а о значительной территории, которая остается под контролем Украины.

В подтверждение своей позиции Зеленский сослался на видеоматериалы, свидетельствующие о присутствии украинских военных и гражданских на этих территориях.