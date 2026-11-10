Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен ужесточить правила регулирования интернета и пересмотреть законодательство об оружии после стрельбы в Кракове, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По его словам, правительство вернется к ранее подготовленным инициативам, направленным на борьбу с «очевидным злоупотреблением свободой в интернете».

Премьер подчеркнул, что речь идет не о цензуре, а о защите детей и молодежи. Он отметил, что происходящее в виртуальном пространстве оказывает на людей такое же влияние, как и события в реальной жизни.

«То, что запрещено и незаконно в реальности, должно быть запрещено и искоренено также в виртуальном пространстве», – заявил глава польского правительства.

Кроме того, Туск поручил срочно пересмотреть законодательство об оружии и правила работы стрелковых полигонов.

«Я не хочу и не позволю никому в правительстве поддаваться мимолетным эмоциям или подобным популистским призывам», – заявил премьер.

Как пишет Rzeczpospolita, Туск также выступил за обязательную регистрацию каждого огнестрельного оружия, попадающего в частные руки.

Глава правительства пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, а также поблагодарил министров за отказ от поспешных политических заявлений до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, он сообщил о выделении более 6 млрд злотых на нужды полиции, пограничной службы и пожарных.

Напомним, 7 ноября на главной рыночной площади Кракова произошла стрельба – мужчина в маске и военной форме открыл огонь по людям. Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения. Во время задержания стрелявший также был ранен и позднее скончался в больнице.