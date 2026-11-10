Последний российский танкер с дизельным топливом, направлявшийся в США, изменил курс примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка и теперь удаляется от американского побережья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и портовую информацию.

Танкер Agioi Fanendes перевозит около 40 тыс. тонн дизельного топлива с ультранизким содержанием серы – почти 300 тыс. баррелей.

Судно вышло из российского порта Приморск на Балтийском море в конце октября. Первоначально пунктом назначения был указан Нью-Йорк, однако позднее танкер сменил его на отметку «по распоряжению» (For Orders), которая означает, что порт разгрузки пока не определен.

Как отмечает Bloomberg, примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка судно развернулось и взяло курс от восточного побережья США. С понедельника, 9 ноября, танкер движется зигзагообразной траекторией.

В компании Eastern Mediterranean Maritime Ltd., управляющей судном, сообщили, что Agioi Fanendes продолжает следовать по распоряжению, поскольку порт разгрузки еще не определен.

Таким образом, ни одна из партий российского дизельного топлива, которые, согласно публикации, планировалось доставить в США в рамках договоренностей американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, так и не достигла рынка Соединенного Штата.