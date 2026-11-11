Армения стала главным партнером Евросоюза на Южном Кавказе, тогда как отношения Брюсселя с Грузией опустились даже ниже уровня связей Тбилиси с Москвой. Об этом говорится в исследовании нидерландского аналитического центра Clingendael, основанном на опросе 41 эксперта по региону.

Отношения Армении с ЕС получили 8,47 балла из 10. Это третий результат среди 51 пары стран, рассмотренной в исследовании. Связи Грузии с Евросоюзом оценили лишь в 2,57 балла, тогда как отношения Тбилиси с Москвой набрали 3,71 балла.

В докладе «Перестройка отношений и конкуренция: геополитическая карта Южного Кавказа в 2026 году» отмечается, что еще в 2023 году Грузия была ближайшим партнером ЕС в регионе. Тогда отношения Тбилиси с Брюсселем оценивались положительно, а с Москвой – отрицательно.

«Теперь ЕС ориентируется преимущественно на Армению, а не на Грузию, которая прежде была его фаворитом», — говорится в докладе.

Особенно высоко эксперты оценили отношения Армении с Францией – 9,27 балла. Выше оказались только связи Азербайджана с Турцией, набравшие 9,31 балла. Отношения Еревана с Россией получили 3,80 балла. Если в 2023 году их считали неоднозначными, то теперь характеризуют как умеренно враждебные. При этом Армения по-прежнему зависит от Москвы в экономическом и стратегическом плане.

Авторы исследования выделили три вопроса, которые определят дальнейшую политику ЕС в регионе: какое решение Брюссель примет в отношении Грузии в январе, подаст ли Армения заявку на вступление в Евросоюз и сможет ли Ереван изменить конституцию для разблокирования мирного соглашения с Азербайджаном.

Опрос проводился с 22 апреля по 18 мая, до парламентских выборов в Армении 7 июня, на которых победила правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». В июле Евросоюз объявил о пакете помощи Армении на 52 млн евро и мерах по снижению тарифных барьеров.

При этом исследование зафиксировало общее снижение напряженности в регионе: ни одна из 51 рассмотренной пары стран не получила оценку, соответствующую полностью враждебным отношениям. Авторы считают это примечательным на фоне войны, возобновившейся в регионе всего несколько лет назад.