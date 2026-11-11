Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки добиться импичмента главы Пентагона Пита Хегсета связаны не с его действиями в конфликте с Ираном, а с начатой им борьбой против бюрократии в военном ведомстве.

«Дело не в Иране, а в том факте, что Пит начал борьбу с бюрократией в Пентагоне», — написал вице-президент в соцсети X.

По мнению Вэнса, особенно иронично, что больше всего недовольства у конгрессменов вызывают именно те решения Хегсета, в которых тот полностью прав. В их числе он назвал передислокацию американских сил подальше от Европы и Украины, а также реорганизацию высшего командного состава.

Вэнс также убежден, что Хегсет «не совершал преступлений, за которые полагается импичмент».

Вице-президент назвал происходящее «смехотворным шоу, которое подменяет действительную выработку политических решений».