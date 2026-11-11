Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны выбрать единого представителя для переговоров с Россией и согласовать этот вопрос с Киевом. Об этом сообщает датское издание DR.

«Европа должна решить, кто будет ее представлять. Сейчас самое время выбрать того, кто сделает это. Все хотят представлять свои интересы. Голос каждого очень важен. Но 40 человек не могут поговорить с (президентом России Владимиром) Путиным», – отметил Зеленский.

По его мнению, кандидатуру переговорщика необходимо согласовать с Украиной, а не ставить Киев перед уже принятым решением.

Зеленский считает, что определиться с представителем нужно уже в ноябре. По его словам, это может быть как один человек, так и несколько представителей или целая группа, наделенная соответствующим переговорным мандатом.