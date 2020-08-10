Как уже писал Minval.az накануне армянской вооруженной провокации в Товузском направлении, и сразу после неё, точнее 4 и даже 17 июля и 4 августа, между Москвой и Ереваном была отмечена небезынтересная «военно-транспортная активность», а точнее, рейсы транспортных самолётов Ил-76. Летели «транспортники» по примечательному маршруту Ростов- Минводы- Актау-Туркменбаши-Решт-Мегри-Ереван, и обратно тем же окружным путём. Было зафиксировано по 5-6 рейсов транспортных самолётов Ил-76, каждый из которых способен нести по 40 тонн груза. То есть речь идёт о весьма солидной партии «груза». Согласно информации наших источников, речь идёт о поставках оружия, причём, судя по количеству рейсов, весьма масштабных.

В материале «Российское оружие для Армении: сенсационные подробности», мы привели конкретные факты доказывающие антиазербайджанские шаги Москвы.

В связи с этим мы обратились в посольство Российской Федерации в Азербайджане с запросом. Редакция поинтересовалась у представителей РФ в Баку, какой именно груз перевозили российские самолеты на территорию Армении накануне военной провокации Армении на территории Товузского района?

В свою очередь, в пресс-службе посольства РФ в ответе на наш вопрос уклонились от прямого ответа, не подтвердив и не опровергнув нашу информацию.

«Посольство не отслеживает международные авиарейсы», — коротко заявили в дипмиссии.

Minval.az