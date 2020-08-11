10 августа 2020 года около 03:05 на служебной территории пограничной заставы недалеко от села Садыглы Агстафинского района пограничного отряда «Шамкир» было выявлено передвижение неизвестных лиц, направляющихся из Азербайджана в Грузию.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), 14 человек были задержаны в качестве нарушителей границы.

Установлено, что задержанные являются жителями Агстафинского района, 7 из них с учетом малолетнего возраста переданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе исполнительной власти Агстафинского района.

По факту продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az