Задержаны лица, совершившие кражи из частных домов граждан в поселке Гобу и других близлежащих поселках Абшеронского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Гобу Абшеронского районного управления полиции (РУП), были задержаны и переданы следствию жители поселка 28 Мая Бинагадинского района Эльчин Ахмедов и Юсиф Аскеров.

В своих показаниях задержанные сообщили о том, что лишь в селах и поселках Абшеронского района украли деньги, предметы быта и драгоценности примерно из 60 домов. Они отметили, что совершили кражи также в 20 домах Гарадагского, Бинагадинского и Сураханского районов столицы.

Материалы, собранные по факту в отделении полиции Гобу, направлены для изучения в следственный отдел Абшеронского РУП, сообщает пресс-служба МВД.

Minval.az