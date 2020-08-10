В прокуратуру поступила информация о том, что 9 августа на территории Хатаинского района столицы сотрудникам полиции было оказано сопротивление, один из них получил ранения.

Согласно сообщению, в ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что 9 августа около 2:00 сотрудникам 3-го патрульного подразделения Полка быстрого реагирования МВД – Вусалу Мамедову, Кянану Гурбанлы, Эльвину Тагиеву, Нихаду Алиеву в ходе предотвращения нарушающих общественный порядок действий было оказано сопротивление, один из нарушителей – Эльшад Асадов угрожая полицейским, ударил Вусала Мамедова ножом в спину.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Ведется расследование.

Minval.az