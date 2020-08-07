Пожар на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе потушен.

При пожаре, произошедшем на этилен-полиэтиленовом заводе ПО «Azərikimya» компании SOCAR в городе Сумгайыт, пострадали 7 человек: Алиев Гадир Адиль оглу (1987 г.р.), Гурбанов Ильгар Аламдар оглу (1986 г.р.), Гусейнов Низами Ильяс оглу (1965 г.р.), Джалилов Мурад Хасмамед оглу (1981 г.р.), Тагиев Мехман Тапдыг оглу (1973 г.р.), Ибрагимов Ялчын Байрам оглу (1983 г.р.) и Гусейнов Хаял Акиф оглу (1988. г.р.).

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На Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе ПО «Azərikimya» компании SOCAR произошел пожар.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Гюльчин Мехдиева, передает АПА.

В результате принятых мер предотвращено распространение огня на обширную территорию. Принимаются меры по локализации и тушению пожара.

В ходе пожара пострадали 8 человек.

Заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов прокомментировал произошедший пожар:

««На Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе три дня назад был начат ремонт. В настоящее время завод не работает, и пожар произошел не в рамках производственного процесса. Предполагается, что возможно, произошло возгорание в ходе сварочных работ, проводившихся подрядчиком. Но это будет уточнено после завершения расследования. Произошло кратковременное возгорание. Никакого ущерба заводу не нанесено. Однако несколько сотрудников получили травмы. Среди пострадавших есть сотрудники SOCAR и компании-подрядчика Azfen. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Они госпитализированы».

Руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева отметила, что в результате пожара пострадали семь человек, одному из них оказана амбулаторная помощь, он выписан домой.

По ее словам, другие 6 пострадавших были отправлены в Баку, в ожоговый центр: «Состояние одного из них тяжелое».

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