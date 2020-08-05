Учитывая потребность Ливанской Республики в гуманитарной помощи для ликвидации последствий произошедшей трагедии Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики будут выделены средства из Резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год, в размере 1000000 (один миллион) долларов США в манатном эквиваленте для оказания финансовой помощи этой стране.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Ливанской Республике.

Согласно распоряжению, Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке.

Minval.az