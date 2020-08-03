В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.

Перевернулся автомобиль марки «NAZ-Lifan», в результате погиб водитель Гадир Асад оглу Мусаев (1969 г.р.), передает АПА.

Согласно информации, Г.Мусаев — карабахский гази.

Ведется расследование.

Minval.az