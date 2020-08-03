В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.
Перевернулся автомобиль марки «NAZ-Lifan», в результате погиб водитель Гадир Асад оглу Мусаев (1969 г.р.), передает АПА.
Согласно информации, Г.Мусаев — карабахский гази.
Ведется расследование.
В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.
Перевернулся автомобиль марки «NAZ-Lifan», в результате погиб водитель Гадир Асад оглу Мусаев (1969 г.р.), передает АПА.
Согласно информации, Г.Мусаев — карабахский гази.
Ведется расследование.
Дата: 2020/08/03 10:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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