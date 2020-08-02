Турецкий кондитер Омар Козан приготовил пахлаву в цветах азербайджанского флага.
Видеокадры со своим творением он выставил в соцсети Instagram.
Турецкий кондитер Омар Козан приготовил пахлаву в цветах азербайджанского флага.
Видеокадры со своим творением он выставил в соцсети Instagram.
Дата: 2020/08/02 10:08
Раздел: Азербайджан, Мир, Это Интересно
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