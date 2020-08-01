Ключевой проармянский конгрессмен в Комитете по разведке Палаты представителей США в пятницу предложил законопроект, предполагающий, что директор Национальной разведки (DNI) будет давать оценку напряженности между Арменией и Азербайджаном, включая отношение сторон к статусу Нагорного Карабаха, передает «Туран».

Председатель комитета Адам Шифф внес этот документ как часть Закона о разведке (H.R.7856), определяющего политику разведывательного сообщества.

Если он будет принят, он потребует от шефа Джона Рэтклиффа предоставить конгресменам открытую и закрытую оценку карабахского конфликта не позднее 90 дней после принятия Закона.

Такая оценка должна включать следующее:

— Выявление стратегических интересов США и их партнеров в армяно-азербайджанском регионе,

— Описание всех значительных фактов применения силы в Нагорном Карабахе и вокруг него и на границе между Арменией и Азербайджаном в течение 2020 года, включая оценку того, кто инициировал применение такой силы,

— Оценка влияния военной помощи США Азербайджану и Армении на региональный баланс сил и вероятность дальнейшего использования военной силы,

— Оценка вероятности дальнейшего применения силы или потенциально дестабилизирующих действий в регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Этот законопроект находится на первом этапе законодательного процесса. Он будет рассмотрен комитетом на следующей неделе, прежде чем будет отправлен в Конгресс.

В случае принятия, документ должен быть согласован с Сенатом.

Законопроект должен быть принят Конгрессом и Сенатом в одинаковой форме, а затем подписан президентом, после чего станет законом.

Minval.az