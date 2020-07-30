Из Индии эвакуированы в Азербайджан еще 5 человек. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что это 4 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Индии, имеющий разрешение на постоянное проживание в Азербайджане.

Сегодня в 14:20 эвакуируемые были доставлены чартерным рейсом Дели-Тбилиси в столицу Грузии, а затем в сопровождении сотрудников посольства Азербайджана в Грузии их доставили в специальном микроавтобусе на КПП «Сыныг Керпю». В Азербайджане эвакуируемые будут находиться на карантине 14 дней.

Minval.az