Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и посол США в Баку Ли Литценбергер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Глава МИД заявил, что военная провокация Армении (12-17 июля) на границе с Азербайджаном носила заранее спланированный характер. Он добавил, что Азербайджан является сторонником продолжения переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Но эти переговоры не должны носить характер имитации, а должны быть предметными», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники на встрече отметили, что Азербайджан и США сотрудничают по многим направлениям, в том числе в сфере энергетики.

Кроме этого, на встрече были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, глобальной безопасности, борьбы с коронавирусом COVID-19 и др.

Литценбергер на встрече заявил, что Азербайджан является важным партнером для США.

Minval.az