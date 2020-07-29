В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, в качестве подозреваемого был задержан житель Ширвана Самир Мамедов. Он незаконно хранивший наркотики на территории города.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, в ходе обыска у него был обнаружен и изъят являющийся психотропным веществом метамфетамин.

Следствием было установлено, что обвиняемый С.Мамедов зарегистрировался в различных соцсетях и в них в онлайн-режиме пропагандировал употребление метамфетамина. Кроме того, в соцсетях он сообщил, что занимается куплей-продажей наркотиков.

По факту в Следственном отделении Ширванского городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, решением Ширванского городского суда С.Мамедов приговорен к 2 месяцам ареста.

Minval.az