Задержан мужчина, который, создав в социальной сети «Instagram» профиль «m_s700», распространял видео, пропагандирующие употребление наркотиков.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, владелец этого профиля, житель Сабунчинского района Сахиб Мамедов был задержан. В своих показаниях он признался, что пропагандировал употребление наркотиков в указанной соцсети. В результате назначенных экспертиз было установлено, что С.Мамедов регулярно употреблял марихуану и психотропное вещество метамфетамин.

Решением Сабунчинского районного суда С.Мамедов был признан виновным в совершении административного проступка, предусмотренного статьей 206 Кодекса об административных проступках, и арестован на 1 месяц в административном порядке.

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