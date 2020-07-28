Действующие в Азербайджане НПО направили обращение к исполнительному директору организации «Human Rights Watch» Кеннету Роте, президенту организации «Freedom House» Майклу Абрамовицу, генеральному секретарю организации «Amnesty International» Куми Наиду.

Как говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью Совета государственной поддержки НПО, авторы обращения выразили обеспокоенность тем, что в последние дни в нескольких странах армянские националисты и члены армянской диаспоры нападают на азербайджанцев, проводящих мирные демонстрации, и применяют против них физическую силу: «К сожалению, представители армянской диаспоры, действующие в тесном контакте с руководством Армении, встретили моральным и физическим террором стремление азербайджанцев довести свои справедливые голоса до цивилизованного мира, проводя мирные акции в соответствии с законами тех стран, в которых они живут. Армяне совершают нападения на наших соотечественников, проводящих с 21 июля мирные акции в Лос-Анджелесе (США), столице Бельгии Брюсселе, в Париже, Молдове, Украине, России и других странах».

Авторы обращения отметили, что все эти атаки являются призывом к началу террора против азербайджанцев в соцсетях и преследуют цель обострить ситуацию, отвлечь внимание мировой общественности от нападения Армении на Товуз.

Отмечается, что международные НПО, специализирующиеся в области защиты прав человека продолжают с безразличием относиться к этим зверствам, вандализму и грубому нарушению прав человека, происходящим на глазах у мирового сообщества и доказанным фотографиями и видео.

«Ваше молчание и безразличие не только воспринимается с удивлением, но и вызывает серьезное беспокойство и вопросы у азербайджанских НПО. Как может быть, что возглавляемые вами организации незамедлительно реагируют на малейшие нарушения законов, и вы демонстрируете международную солидарность в этой связи, но вы закрываете глаза на открытое насилие и преступления, совершаемые армянами против азербайджанцев перед вашими глазами и вашими офисами?

Вас совсем не интересуют нарушенные права азербайджанцев, пострадавших в результате атак в ходе демонстраций и акций протеста, согласованных в соответствии с местным законодательством? Ваше молчание приводит к расширению географии преступлений на почве ненависти, совершаемых армянскими националистами и усугублению их последствий».

С учетом этого, сектор НПО Азербайджана призывает международные организации осудить физический террор, насилие, преступления на почве ненависти, совершенные армянскими националистами против мирных азербайджанцев в указанных странах.

Отметим, обращение принято 891 НПО, функционирующим в Азербайджане.

Minval.az