Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США и Франции и министры иностранных дел Армении и Азербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

«Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ могла бы состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии», — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, «контакты в рамках минской группы ОБСЕ идут в постоянном режиме, каждый день между сопредседателями».

«Главная задача сейчас – разрядить ситуацию, которая остается достаточно напряженной на границе между Азербайджаном и Арменией, и активизировать поиск дипломатического решения в рамках минской группы ОБСЕ», — сказал источник в МИД РФ.

Он отметил, что место возможной встречи еще не определено, она «может пройти где угодно».

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