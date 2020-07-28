В рамках мероприятий, осуществленных Государственной пограничной службой по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, предотвращен незаконный ввоз на территорию страны 24 килограмма 635 граммов наркотических веществ и 1050 единиц психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 21 июля около 02:43 на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» на участке заставы близ села Сим Астаринского района, пограничный наряд засек двоих неизвестных, которые шли из Исламской Республики Иран в сторону Азербайджанской Республики.

Нарушители границы были задержаны при попытке бегства с двумя сумками в руках. Установлено, что задержанные – это жители Астаринского района Гулиев Тебриз Азизага оглу (1993 г.р.) и Набатзаде Шахин Ибрат оглу (1995 г.р.). При осмотре сумок были обнаружены и изъяты 19 кг 625 наркотических средств и 1050 таблеток (2 кг метамфетамина, 12 кг 625 г героина, 5 кг опиума, 1050 таблеток прегабалина).

22 июля около 01:10 на территории службы пограничного отряда «Горадиз» вблизи пограничной заставы, расположенной в поселке Бахрамтепе Имишлинского района, один человек вел себя подозрительно, чем привлек внимание пограничного наряда. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, взяв сверток. Однако он был задержан пограничниками. Было установлено, что задержанный – житель села Агабейли Агджабединского района Мамедов Эльвин Видади оглу (1982 г.р.). В свертке было обнаружено 5 кг 10 гр похожего на опиум наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело по двум вышеуказанным фактам, в отношении задержанных граждан была выбрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется расследование.

Minval.az