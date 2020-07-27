Суд в Москве арестовал 5 человек за участие в массовых конфликтах в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе группы лиц»)», — говорится в заявлении Никулинского суда.

Кроме этого, в настоящий момент в Никулинском суде рассматривается ходатайство об аресте Нарека Петросяна и Размика Саакяна, также обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК.

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