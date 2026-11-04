Президент Израиля Ицхак Герцог начал консультации с прошедшими в Кнессет партиями, чтобы определить, кому поручить формирование нового правительства после выборов 27 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Первыми с президентом встретились представители партии «Религиозный сионизм». 4 ноября Герцог также проведет переговоры с делегациями ШАС, «Наш дом – Израиль» Авигдора Либермана и партии «Зеут». Глава государства решил начать с политических сил, получивших меньше всего мест в парламенте. На следующий день он примет представителей остальных партий, последними станут эмиссары «Ликуда» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занявшего первое место на выборах.

После консультаций Герцог поручит формирование правительства депутату, которого поддержит наибольшее число партий. На это ему отведут 28 дней с возможностью продлить срок еще на две недели. Если попытка окажется безуспешной, президент сможет передать мандат другому кандидату, у которого будет 14 дней без права на продление.

По итогам выборов ни один политический блок не получил большинства в Кнессете. «Ликуд» Нетаньяху завоевал 27 мандатов, а главная оппозиционная партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом – 21. Правящая коалиция вместе с союзниками располагает 53 местами, оппозиция – 48. Еще 19 мандатов получили арабские партии, однако ни один из двух основных блоков пока не готов включить их в свою коалицию.

Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата. Если ни одному кандидату не удастся собрать такую коалицию, через 90 дней в стране пройдут новые выборы. До принесения присяги новым кабинетом Нетаньяху останется во главе правительства.