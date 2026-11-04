Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил республиканцев, что при нынешнем раскладе избирательных округов им будет крайне трудно вернуть контроль над Конгрессом в ближайшие годы.

«При нынешней конфигурации округов вы не сможете вернуть контроль над Сенатом всего через два года», – заявил Десантис.

Он также обратил внимание на серьезные проблемы, с которыми республиканцы столкнутся в борьбе за большинство в Палате представителей. По оценке губернатора, нынешняя ситуация создает для партии серьезные препятствия и в этой части Конгресса.