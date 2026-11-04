В Ереване вновь задержали лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

По данным армянских СМИ, правоохранители увезли политика прямо из его дома.

10:14 Следователи Следственного комитета Армении проводят обыски в домах главы группы компаний «Ташир», лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и его племянника Нарека Карапетяна, возглавляющего одноимённую парламентскую фракцию.

По данным армянских СМИ, следственные действия также проходят по другим адресам, связанным с семьёй Карапетянов.

Отметим, что Самвел Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был задержан в июне 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти. До изменения меры пресечения бизнесмен содержался в следственном изоляторе Службы национальной безопасности Армении.